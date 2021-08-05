Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 6 августа

Завтра, 6 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 6 августа 2021 года
23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км.
05:00. Пляжный волейбол. Женщины. Финал.
05:00. Футбол. Женщины. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал.
10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.
11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал.
11:30. Скалолазание. Женщины. Финал.
12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.
13:00. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба.
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал.
13:15. Карате. Мужчины. Ката. Финал.
13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал.
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал.
14:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал.
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал.
14:15. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал.
- 5 августа 2021
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:20
-
20:15
-
19:44
-
19:27
-
19:03
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:42
-
17:38
-
17:35
-
17:30
-
17:18
-
17:00
-
16:58
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:34