Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 6 августа

Завтра, 6 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 6 августа 2021 года

23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км.

05:00. Пляжный волейбол. Женщины. Финал.

05:00. Футбол. Женщины. Финал.

08:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал.

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал.

11:30. Скалолазание. Женщины. Финал.

12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.

13:00. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба.

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал.

13:15. Карате. Мужчины. Ката. Финал.

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал.

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал.

13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал.

14:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал.

14:15. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал.