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Расписание Олимпийских игр — 2020, 6 августа, 14-й день, Олимпиада — 2021 в Токио, ОИ-2020, ОИ-2021

Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 6 августа
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Завтра, 6 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 23 комплекта медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 6 августа 2021 года
23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км.
05:00. Пляжный волейбол. Женщины. Финал.
05:00. Футбол. Женщины. Финал.
08:00. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал.
10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км.
11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал.
11:30. Скалолазание. Женщины. Финал.
12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.
13:00. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба.
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал.
13:15. Карате. Мужчины. Ката. Финал.
13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал.
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал.
13:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал.
14:00. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал.
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал.
14:15. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал.

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Новости. Олимпиада 2020
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