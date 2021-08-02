Россиянин Пронкин вышел в финал Олимпиады в метании молота
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Российский спортсмен Валерий Пронкин занял седьмое место в полуфинале A олимпийского турнира по метанию молота.
27-летний Пронкин показал результат 75,80. В финал выходят спортсмены, показавшие результат 77,50 и выше. По итогам двух полуфиналов в финальный раунд выйдут не менее 12 спортсменов. Таким образом, Пронкин попал в число 12 лучших и сможет побороться за олимпийские медали.
Из полуфинала А в финал вышли француз Квентин Биго (78,73) и украинец Михаил Кохан (78,36).
В настоящее время в активе российских олимпийцев 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Наши спортсмены располагаются на пятом месте в общекомандном медальном зачёте.
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