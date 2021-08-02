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Результаты соревнований Олимпийских игр — 2021 в Токио 2 августа, 10-й день, ОИ-2020, ОИ-2021

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 2 августа
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Сегодня, 2 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) были разыграны 20 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 2 августа 2021 года
Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в длину
1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8,41.
2. Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) — 8,41.
3. Майкель Массо (Куба) — 8,21.

Лёгкая атлетика. Женщины. 100 м с барьерами
1. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) — 12,36.
2. Кендра Харрисон (США) — 12,52.
3. Меган Таппер (Ямайка) — 12,55.

Бадминтон. Женщины. Парный разряд
1. Грейсия Полии / Априяни Рахаю (Индонезия).
2. Цин Чэнь Чэнь / И Фань Цзя (Китай).
3. Ким Со Ён / Кон Хи Ён (Южная Корея).

Стрельба. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м
1. Жан Кикампуа (Франция) — 34.
2. Леурис Пупо (Куба) — 29.
3. Ли Юэхун (Китай) — 26.

Стрельба. Мужчины. Винтовка с трёх позиций, 50 м
1. Чжан Чанхун (Китай) — 466,0 (мировой рекорд).
2. Сергей Каменский (Россия) — 464,2.
3. Миленко Себич (Сербия) — 448,2.

Тяжёлая атлетика. Женщины. До 87 кг
1. Чжоуюй Ван (Китай) — 270 кг (120 + 150).
2. Тамара Саласар (Эквадор) — 260 (113 + 147).
3. Крисмери Сантана (Доминиканская Республика) — 256 (116 + 140).

Спортивная гимнастика. Мужчины. Кольца
1. Ян Лю (Китай) — 15,500.
2. Хао Ю (Китай) — 15,300.
3. Элефериос Петруниас (Греция) — 15,200.

Велоспорт. Трек. Женщины. Командный спринт
1. Китай.
2. Германия.
3. Россия (Дарья Шмелёва / Анастасия Войнова).

Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения
1. Джейд Кэри (США) — 14,366.
2. Ванесса Феррари (Италия) — 14,200.
3. Ангелина Мельникова (Россия) и Маи Мураками (Япония) — 14,166.

Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур
1. Великобритания — 86,30.
2. Австралия — 100,20.
3. Франция — 101,50.

Спортивная гимнастика. Мужчины. Опорный прыжок
1. Чэ Хван Син (Южная Корея) — 14,783.
2. Денис Аблязин (Россия) — 14,783.
3. Артур Давтян (Армения) — 14,733.

Греко-римская борьба. Мужчины. До 60 кг
1. Луис Альберто Орта Санчес (Куба).
2. Кенитиро Фумита (Япония).
3. Сергей Емелин (Россия) и Сайликэ Валихан (Китай).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 130 кг
1. Михаин Лопес Нуньес (Куба).
2. Якоб Каджая (Грузия).
3. Сергей Семёнов (Россия) и Рыза Каяалп (Турция).

Вольная борьба. Женщины. До 76 кг
1. Алине Роттер-Фокен (Германия).
2. Аделин Мария Грей (США).
3. Ясемин Адар (Турция) и Цянь Чжоу (Китай).

Тяжёлая атлетика. Женщины. Свыше 87 кг
1. Вэньвэнь Ли (Китай) — 320 кг (140 + 180) — олимпийский рекорд.
2. Эмили Кэмпбелл (Великобритания) — 283 (122 + 161).
3. Сара Роблес (США) — 282 (128 + 154).

Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур
1. Юлия Краевски (Германия) — 26,00.
2. Том Макьюэн (Великобритания) — 29,30.
3. Эндрю Хой (Австралия) — 29,60.

Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд
1. Виктор Аксельсен (Дания).
2. Лун Чэнь (Китай).
3. Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия).

Лёгкая атлетика. Мужчины. 3000 м стипль-чез
1. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) — 8.08,90.
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) — 8.10,38.
3. Бенджамин Киген (Кения) — 8.11,45.

Лёгкая атлетика. Женщины. 5000 м
1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 14.36,79.
2. Хеллен Онсандо Обири (Кения) — 14.38,36.
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) — 14.38,87.

Лёгкая атлетика. Женщины. Метание диска
1. Валари Оллман (США) — 68,98.
2. Кристин Пуденц (Германия) — 66,86.
3. Яйме Перес (Куба) — 65,72.

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