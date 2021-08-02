Россиянка Подольская не вышла в полуфинал ОИ-2020 в гребле на байдарке на 200 метров

Российская спортсменка Наталья Подольская заняла пятое место в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио в гребле на байдарке на 200 метров. 27-летняя россиянка показала результат 43,212 секунды и не смогла выйти в полуфинал.

Первая в четвертьфинале — Дебора Керр из Великобритании (42,742), вторая — Мишель Расселл из Канады (42,940).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая, на втором месте — США, на третьем — Япония. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.