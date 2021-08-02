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На Олимпиаде в Токио у швейцарского жокея скончалась лошадь

На Олимпиаде в Токио у швейцарского жокея скончалась лошадь
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Международный олимпийский комитет сообщил об усыплении лошади Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля. Животное усыпили после кросса в рамках командного троеборья ОИ-2020 в Токио.

Как сообщает МОК, 14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Она получила экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

«К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие», — говорится в сообщении.

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