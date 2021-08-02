Женская сборная России по гандболу обыграла Испанию и вышла в плей-офф ОИ со второго места

Женская сборная России по гандболу уверенно обыграла национальную команду Испании в заключительном матче групповой стадии на летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония). Счёт матча — 34:31.
Напомним, российские гандболистки неудачно начали своё выступление на групповом этапе — сначала сыграли вничью с Бразилией, а затем сенсационно с разгромным счётом уступили шведкам. После этого подопечные Алексея Алексеева одержали три победы — в матчах с Венгрией, Францией и Испанией, что позволило им выйти в четвертьфинал турнира со второго места.
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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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