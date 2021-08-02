Плющенко высказался о снятии Симоны Байлз с Олимпиады-2020

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал комментарий по поводу ситуации с американской гимнасткой Симоной Байлз в своём «инстаграме».

«Как спортсмен и бывший участник Олимпиады, конечно, я слежу за Играми в Токио. Прежде всего хочу поздравить всю сборную России по спортивной гимнастике с невероятной победой! После просмотра женских соревнований хотелось бы сказать пару слов одной из самых невероятных американских спортсменок Симоне Байлз, которой пришлось сняться со всех программ Олимпиады.

На зимних Играх 2014 года в Сочи после победы в командных соревнованиях с олимпийской сборной России по фигурному катанию в течение трёх дней я должен был соревноваться и в личном первенстве. Как многие из вас знают, затем мне пришлось сняться по медицинским причинам. Может быть, это решение удержало меня от того, чтобы остаться в инвалидном кресле на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на весь негатив, который я получил к тому времени, я всё ещё считаю, что поступил верно.

Я думаю, что Симона Байлз приняла правильное решение о снятии. Она имеет на это полное право. На протяжении многих лет она доказывала своей стране свою приверженность миру гимнастики. Я хотел бы выразить свою полную поддержку Симоне и пожелать ей крепкого здоровья и успехов в будущем!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».