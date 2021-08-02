«Выполняют чей-то заказ». Депутат Свищёв ответил американке, сказавшей о допинге России

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки Лилли Кинг. Ранее Кинг намекнула, что российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали свои награды на Олимпийских играх — 2020 в Токио незаслуженно, поскольку не должны были участвовать в соревнованиях.

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«Эти высказывания — пропагандистская компания некоторых зарубежных спортсменов и руководителей, которые выполняют чей-то заказ. Все прекрасно понимают, что Россия успешно выступает на Олимпийских играх, конечно, многим это не нравится. Им хочется, чтобы все медали были в копилке американской команды, поэтому и ищут причины, которые могли бы повлиять на пропагандистскую кампанию.

Бах заявил, что к российской команде нет претензий — она имеет право выступать с учётом санкций CAS. Какие могут быть вопросы? Есть вопросы — обращайтесь в МОК, там разъяснят. Наши же спортсмены не выступают по разным поводам, хотя, наверное, много что не нравится. Мы знаем много про американскую команду, но по этическим соображениям молчим. Президент МОК чётко сказал, что все российские спортсмены прошли тестирование. Претензий не может быть никаких: никто из атлетов, делегаций не имеет права комментировать и высказывать своё мнение по этому поводу. Тем более атлеты, выступающие на ОИ, являются официальными лицами, они должны внимательно следить за своей речью.

Высказывания граничат с обвинениями. МОК должен внимательно следить и наказывать, разработав регламент: что может говорить спортсмен во время Олимпиады, а что нет. У нас огромное количество этических правил проведения. Если у вас есть какие-то подозрения, пишите заявление в Оргкомитет, там разберутся и накажут. А голословные суждения МОК должен запретить. Если в Олимпийском комитете нет правила о том, что нельзя высказываться об определённых вещах во время Олимпиады, то такие правила надо разработать. Мы видим, что они необходимы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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