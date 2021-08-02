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Российские велогонщицы Шмелёва и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2020

Российские велогонщицы Шмелёва и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на ОИ-2020
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Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте по велотреку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В заезде за третье место российские велогонщицы оказались быстрее соперниц из Нидерландов.

Результат сборной России — 32.252, голландки финишировали на 0,252 секунды позже.

Золотые медали достались спортсменкам из Китая, серебро — у национальной команды Германии.

На данный момент олимпийская сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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