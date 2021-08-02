Россиянин Сергей Каменский прокомментировал завоевание серебра в стрельбе на ОИ-2020

Россиянин Сергей Каменский прокомментировал завоевание серебряной медали Олимпийских игр — 2020 в Токио в стрельбе из винтовки с трёх позиций.

В финале спортсмен Каменский показал результат 464,2 балла. Первое место занял китаец Чжан Чанхун, установив мировой рекорд: 466,0.

«Не знаю, радоваться или грустить: с одной стороны, показал свой лучший результат за несколько сезонов, а с другой — не хватило, чтобы опередить этого парня, он сумасшедший! Стрелял почти не волнуясь, справлялся с давлением. Не склонен решать, что бы было, если бы… Но первая серия — самый ответственный момент, иногда тяжело справиться. У меня был высокий пульс, я не попадал между ударами, несколько выстрелов улетели в разные стороны. Зато именно это способствовало тому, что я успокоился и продолжил свою стрельбу очень классно.

Длительная пауза украинского спортсмена? Я видел, что он сделал выстрел, но в мониторе не было: либо промах, либо попал соседу. Сразу посмотрел в свой щит, вроде не в мой, ха-ха. Пауза не помешала, случается всякое. На Кубке мира в Хорватии выключился свет, мы лежали несколько минут, ждали, пока стрельба продолжится.

Я в Японии уже больше двух недель. Честно, всё уже надоело, ждал этот день, ха-ха. Дальше мне всё равно, хоть две недели могу пробыть, но ожидание старта было тяжёлым. Рад, что справился со всем и показал лучшую стрельбу, как в квалификации, так и в финале. Из двух медалей сегодняшняя тяжелее завоёвывалась: в миксте упражнения короче, стреляется быстрее. Было волнительно, но количество выстрелов меньше. В миксте самая важная часть — полуфинал, а не финал.

Китайские спортсмены, конечно, удивили. Ребята очень круто подготовились, похоже, время зря не теряли. Лидеры медального зачёта. Что касается планов, то пока их нет, дайте отдохнуть», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата».

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