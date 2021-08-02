Листунова расплакалась и отказалась общаться со СМИ после последнего места в финале ОИ

Российская гимнастка Виктория Листунова отказалась общаться с представителями прессы, после того как заняла восьмое, последнее место в финале вольных упражнений на Олимпиаде в Токио.

«Извините, но нет, пожалуйста», — сказала заплаканная Листунова, проходя мимо журналистов.

Другая российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпиаде-2020 в Токио. Её результат — 14,166 балла. Такой же результат показала японка Маи Мураками, она также получит бронзовую медаль. Золото завоевала американка Джейд Кэри, на счету которой 14,366 балла. Второй стала итальянка Ванесса Феррари (14,200 балла).

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