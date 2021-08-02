Денис Аблязин завоевал серебро ОИ-2020 в опорном прыжке. Победу одержал кореец

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Его результат — 14,783 балла. Такой же результат показал кореец Чэ Хван Син, но получил золото из-за большей сложности прыжка.



Третьим стал армянский спортсмен Артур Давтян. Его результат — 14,733 балла.



Другой россиянин Никита Нагорный с результатом 14,716 балла занял 5-е место в финале.



Ранее Денис Аблязин стал олимпийским чемпионом в командном многоборье на Играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых наград.



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