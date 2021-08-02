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Денис Аблязин завоевал серебро ОИ-2020 в опорном прыжке. Победу одержал кореец

Денис Аблязин завоевал серебро ОИ-2020 в опорном прыжке. Победу одержал кореец
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Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на Олимпиаде-2020 в Токио. Его результат — 14,783 балла. Такой же результат показал кореец Чэ Хван Син, но получил золото из-за большей сложности прыжка.

Третьим стал армянский спортсмен Артур Давтян. Его результат — 14,733 балла.

Другой россиянин Никита Нагорный с результатом 14,716 балла занял 5-е место в финале.

Ранее Денис Аблязин стал олимпийским чемпионом в командном многоборье на Играх в Токио.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых наград.

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Олимпиада 2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Опорный прыжок. Финал
02 августа 2021, понедельник. 12:51 МСК
Окончено
1
Чэ Хван Син
Южная Корея
14.783
2
Денис Аблязин
Россия
14.783
3
Артур Давтян
Армения
14.733
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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