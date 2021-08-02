Российский борец Сергей Емелин завоевал бронзу на Олимпиаде-2020

Российский борец Сергей Емелин со счётом 12:1 победил молдаванина Виктора Чобану в бронзовом финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг в рамках Олимпийских игр в Токио (Япония). Таким образом, Емелин завоевал бронзовую медаль.

На стадии 1/8 финала Емелин одолел представителя Египта Хайтема Махмуд Фахми, в четвертьфинале уступил кубинцу Луису Орте, а в утешительном раунде победил американца Ильдара Хафизова.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 15 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.