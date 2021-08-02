Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает всё возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру», — написал он на своей странице в «Твиттере».
Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии белоруска неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях она возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге Тимановскую попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.
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- 2 августа 2021
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