Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Нидерландская бегунья Сифан Хассан выиграла золото в беге на 5000 метров в Токио

Нидерландская бегунья Сифан Хассан выиграла золото в беге на 5000 метров в Токио
Комментарии

Двукратная чемпионка мира представительница Нидерландов Сифан Хассан победила в финале женского забега на 5000 метров на Олимпийских играх в Токио.

Хассан прошла дистанцию за 14 минут 36,79 секунды. Второе место заняла кенийка Хеллен Обири с результатом 14.38,36, третьей финишировала эфиопская спортсменка Гудаф Тсегай. Её время — 14.38,87 секунды.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021