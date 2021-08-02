Нидерландская бегунья Сифан Хассан выиграла золото в беге на 5000 метров в Токио

Двукратная чемпионка мира представительница Нидерландов Сифан Хассан победила в финале женского забега на 5000 метров на Олимпийских играх в Токио.



Хассан прошла дистанцию за 14 минут 36,79 секунды. Второе место заняла кенийка Хеллен Обири с результатом 14.38,36, третьей финишировала эфиопская спортсменка Гудаф Тсегай. Её время — 14.38,87 секунды.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.