Global Athlete призвал МОК немедленно отстранить Национальный олимпийский комитет Беларуси

Организация Global Athlete призвала Международный олимпийский комитет немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси после ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«Global Athlete призывает Международный Олимпийский комитет немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны Национального олимпийского комитета Беларуси (НОК) является ещё одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», — говорится в заявлении Global Athlete.
Напомним, Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх.
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