Британские велосипедистки столкнулись друг с другом, празднуя победу в заезде на ОИ-2020

Великобританские спортсменки вышли в финал в командном преследовании по велотреку на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Во время предварительного заезда девушки установили мировой рекорд, однако сразу после финиша столкнулись друг с другом при праздновании.

Никто из велосипедисток тяжёлых травм не получил. А рекорд, установленный британками, уже через несколько минут побила сборная Германии, которая и станет их соперником в финальном заезде.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 29 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте — США (22-27-17), на третьем — Япония (18-6-10). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.