Журова: если казус с музыкой российских синхронисток — подвох, то всё бесполезно

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала инцидент с музыкой во время выступления российских синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в квалификации произвольной программы дуэтов на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Синхронисткам сначала включили не ту музыку, а затем она и вовсе выключилась. Спортсменкам пришлось начинать свой номер заново.

«Японцам есть доверие, да и тем более это Олимпиада, но инцидент с музыкой неприятный. Что уж тут искать подводные камни, но хотелось, конечно, чтобы это не выглядело как теория заговора.

Все мы помним историю с Ириной Родниной, когда шёл реальный бой между Америкой и Россией. Были случаи, когда всё это всплывало на Олимпиаде, политическое выходило на поверхность и нам пытались строить козни. Закончилось это ничем, даже наоборот, все помнят триумфальное выступление и его ничего никаким образом не сбило. Так же, как такие казусы не собьют наших девочек.

Если кто-то думает, что это пройдёт со спортсменами из других стран и как-то собьёт их, то, повторюсь, не с нашими девочками. Они такие вещи отрабатывают, поверьте, они знают, что делать в таких ситуациях. Татьяна Покровская – гениальный тренер, и я уверена, что она готовила их к такому. Всё это бесполезно, если это подвох, а если это техническая ошибка — мы готовы», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.