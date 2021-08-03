Немецкие велогонщицы с мировым рекордом выиграли золото ОИ в командной гонке преследования

Немецкие велогонщицы выиграли золото в командной гонке преследования на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В финальном заезде они установили мировой рекорд — 4.04,242. Предыдущий рекорд также принадлежал немкам (4.06,166). Серебро досталось британкам (4.10.607).

В противостоянии за бронзу американки (4.08,040) опередили канадок (4.10,552).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (31-19-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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