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Давид Белявский стал пятым в упражнениях на параллельных брусьях на ОИ, победил китаец

Давид Белявский стал пятым в упражнениях на параллельных брусьях на ОИ, победил китаец
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Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпиаде-2020 в Токио. Его результат — 15,200 балла.

Золото с результатом 16,233 балла завоевал китаец Цзинюань Цзоу. Вторым стал представитель Германии Лукас Даузер, на его счету 15,700 балла. Бронзу завоевал турок Ферхат Ариджан (15,633 балла).

Олимпиада 2020. Спортивная гимнастика
Мужчины. Параллельные брусья. Финал
03 августа 2021, вторник. 11:00 МСК
Окончено
1
Цзинюань Цзоу
Китай
16.233
2
Лукас Даузер
Германия
15.700
3
Ферхат Ариджан
Турция
15.633

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (31-19-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Новости. Олимпиада 2020
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