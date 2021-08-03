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В ФГР пообещали, что российские гандболистки устранят ошибки на ОИ-2020 в Токио

В ФГР пообещали, что российские гандболистки устранят ошибки на ОИ-2020 в Токио
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Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин прокомментировал выступление женской сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. Россиянки заняли второе место в группе, в четвертьфинале они сразятся с Черногорией, матч состоится завтра, 4 августа.

«На сегодняшний день у нас идёт конструктив внутри тренерского штаба. Происходят некоторые моменты, которые трудно регулировать, например, незапланированные замены. Но ротация необходима. Если мы посмотрим качество последней игры, то там были хорошие 20 минут. Теперь нам надо держать такой темп не 20 минут, а 60.

Наш тренерский штаб не детский сад, никто не собирается обижаться. Критику надо воспринимать и обсуждать. Нужно делать выводы по ошибкам в процессе игры. Я уверен, что тренерский штаб готовится в полном объёме и вся критика принята во внимание, обработана и в следующей игре не будет тех ошибок, которые были», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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