Кристина Тимановская: хочу продолжить спортивную карьеру и поучаствовать ещё в трёх ОИ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о планах на будущее, возможном возвращении на родину и поддержке со стороны других спортсменов.
«Я хочу продолжить спортивную карьеру и поучаствовать ещё в трёх Олимпиадах.
Мои родители очень переживают. Мама нервничает. Папа — недавно было предынсультное состояние и сейчас ему совсем плохо. Его не оставляют одного. Я спрашивала, почему он не в больнице, но мои родные так и не ответили.
Меня поддерживает мой белорусский тренер. Мне кажется, он до конца ещё не понял, что произошло. Поддерживают белорусы, предлагают помощь. Украинская спортсменка предложила жильё. Я удивлена такой поддержке. Японцы предлагали остаться у них, объясняли, как получить японское гражданство, и один из нюансов — муж может получить гражданство только через 10 лет, но я сразу отказалась.
В Беларусь хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь», — цитирует Тимановскую Mash.
- 3 августа 2021
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