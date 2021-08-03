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Кристина Тимановская: хочу продолжить спортивную карьеру и поучаствовать ещё в трёх ОИ

Кристина Тимановская: хочу продолжить спортивную карьеру и поучаствовать ещё в трёх ОИ
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о планах на будущее, возможном возвращении на родину и поддержке со стороны других спортсменов.

«Я хочу продолжить спортивную карьеру и поучаствовать ещё в трёх Олимпиадах.

Мои родители очень переживают. Мама нервничает. Папа — недавно было предынсультное состояние и сейчас ему совсем плохо. Его не оставляют одного. Я спрашивала, почему он не в больнице, но мои родные так и не ответили.

Меня поддерживает мой белорусский тренер. Мне кажется, он до конца ещё не понял, что произошло. Поддерживают белорусы, предлагают помощь. Украинская спортсменка предложила жильё. Я удивлена такой поддержке. Японцы предлагали остаться у них, объясняли, как получить японское гражданство, и один из нюансов — муж может получить гражданство только через 10 лет, но я сразу отказалась.

В Беларусь хотела бы вернуться, но не сейчас. Конечно, я же там прожила всю жизнь», — цитирует Тимановскую Mash.

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