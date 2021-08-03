Хоркина: соперники отдали Нагорному бронзу? Кажется, его очень хотят видеть на ОИ в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала третье место Никиты Нагорного в соревнованиях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Закончили на очень удачной ноте — просто прекрасно! Олимпиада получилась для России прекрасной: результаты наших ребят и девочек нереально порадовали.
Нагорному отдали медаль соперники? Мне кажется, Никиту очень хотят видеть на следующей Олимпиаде. Он очень достойно провёл Олимпиаду, а золото ещё впереди.
Вы не представляете, насколько тяжело для спортсмена пережить год переноса. Он вчера говорил, как ему стыдно за свои выступления, — даже жалко его стало. Никита — умница, судьба отдала ему должок. Теперь чуть-чуть отдохнёт — и снова в зал», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 3 августа 2021
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:11
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:42
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:27
-
13:25
-
13:15
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
12:41
-
12:38
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
12:02
-
11:43
-
11:36
-
11:34
-
11:27
-
11:16
-
11:14