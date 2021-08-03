Хоркина: соперники отдали Нагорному бронзу? Кажется, его очень хотят видеть на ОИ в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала третье место Никиты Нагорного в соревнованиях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Закончили на очень удачной ноте — просто прекрасно! Олимпиада получилась для России прекрасной: результаты наших ребят и девочек нереально порадовали.

Нагорному отдали медаль соперники? Мне кажется, Никиту очень хотят видеть на следующей Олимпиаде. Он очень достойно провёл Олимпиаду, а золото ещё впереди.

Вы не представляете, насколько тяжело для спортсмена пережить год переноса. Он вчера говорил, как ему стыдно за свои выступления, — даже жалко его стало. Никита — умница, судьба отдала ему должок. Теперь чуть-чуть отдохнёт — и снова в зал», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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