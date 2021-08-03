Симона Байлз прокомментировала завоевание бронзы в упражнениях на бревне на ОИ-2020

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз прокомментировала завоевание бронзовой медали в упражнениях на бревне на Олимпиаде-2020 в Токио. Байлз показала результат 14,000 балла, золото завоевала китаянка Чэньчэнь Гуань, у которой 14,633 балла.

«Это было очень, очень непросто. Раньше я никогда не сидела на трибунах (до этого Байлз снималась с соревнований на ОИ в Токио. — Прим. «Чемпионата»), я не привыкла к такому, поэтому получить ещё одну возможность выступить значило для меня целый мир.

Если говорить о психологических проблемах, это то, через что людям часто доводится проходить, но такие вещи глубоко спрятаны. Я чувствую, что мы не просто развлечение для публики, мы люди, и у нас есть свои чувства», — приводятся слова Байлз на официальном сайте МОК.

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