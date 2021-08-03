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Женская сборная России по водному поло обыграла Австралию и вышла в полуфинал ОИ-2020

Женская сборная России по водному поло обыграла Австралию и вышла в полуфинал ОИ-2020
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Женская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио со счётом 9:8.

В матче за выход в финал российская команда встретится с американками, которые сегодня разгромили Канаду со счётом 16:5. В другом полуфинале сыграют сборные Испании и Венгрии.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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Олимпиада 2020. Водное поло
Женщины. 1/4 финала. Австралия - Россия
03 августа 2021, вторник. 13:50 МСК
Австралия
Окончено
8:9
Россия
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Новости. Олимпиада 2020
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