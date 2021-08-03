Российский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады-2020

Россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.
На старте турнира в Токио россиянин одолел представителя Грузии Георгия Мелию — 3:1. В четвертьфинале он одолел венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2, а в полуфинале — поляка Тадеуша Михалика со счётом 7:1.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 3 августа 2021
-
15:58
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:31
-
15:29
-
15:20
-
15:16
-
15:12
-
15:09
-
14:59
-
14:58
-
14:55
-
14:50
-
14:48
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:28
-
14:18
-
14:14
-
14:11
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:42
-
13:42
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:27