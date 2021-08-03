Российский борец Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады-2020

Россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале Евлоев победил армянина Артура Алексаняна со счётом 5:1.

На старте турнира в Токио россиянин одолел представителя Грузии Георгия Мелию — 3:1. В четвертьфинале он одолел венгра Алекса Герго Сёке со счётом 6:2, а в полуфинале — поляка Тадеуша Михалика со счётом 7:1.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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