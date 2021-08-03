Никита Нагорный прокомментировал завоевание бронзы в упражнениях на перекладине на ОИ-2020

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях гимнастов, россиянин Никита Нагорный прокомментировал завоевание бронзовой медали в упражнениях на перекладине на Олимпиаде-2020 в Токио. Нагорный показал результат 14,533 балла, золото завоевал японец Даики Хасимото, у которого 15,066 балла.
«Для меня всё так совпало… Сегодняшняя бронзовая медаль много чего стоит в плане моих споров в голове: последние два дня очень тяжело сказались на мне как в плане здоровья, так и касательно настроя на соревнования. Постарался убрать все мысли, что у меня что-то там болит, слабость и ломит тело. Стало полегче.
То, что я вышел с пустой головой и свободно всё сделал… Мне понравилась мысль, что вдруг кто-то выйдет и сделает лучше — в таком случае я не буду на пьедестале. Я себе сказал: «Слушай, ну и ладно, значит, он заслужил больше. Ты же вышел и сделал свою работу на максимум. Ты же сам говорил вчера, что ты наслаждаешься». Я рад, что у меня всё получилось», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата».
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- 3 августа 2021
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