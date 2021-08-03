Никита Нагорный рассказал про планы после Олимпиады-2020 в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился планами на будущее после успешного выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
«Что касается дальнейших планов, в спорте цели никогда не заканчиваются. Да, прошла Олимпиада, но за ней будет другая — это бесконечный цикл. Поверьте, у меня много целей помимо спорта.
Олимпиада в Париже? Жизнь покажет. Давайте не будем загадывать, но я никуда не ухожу: буду тренироваться и готовиться к следующим стартам.
Что касается вчерашней ситуации с Денисом Аблязиным — помните, как Артур Далалоян стал чемпионом мира в Дохе? Убираются все самые низкие оценки снарядов, а победитель выявляется по самой высокой оценке. Из двух прыжков оставляют наивысшую — она была у корейца», — передаёт слова Нагорного корреспондент «Чемпионата».
- 3 августа 2021
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