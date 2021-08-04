Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 4 августа

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Сегодня, 4 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) были разыграны 17 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 4 августа 2021 года

Плавание. Женщины. Открытая вода. 10 км

1. Ана Марсела Кунья (Бразилия) — 1:59.30,8.

2. Шарон ван Роувендал (Нидерланды) — 1:59.31,7.

3. Карина Ли (Австралия) — 1:59.32,5.

Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м с барьерами

1. Сидни Маклафлин (США) — 51,46 (мировой рекорд).

2. Дэлила Мухаммад (США) — 51,58.

3. Фемке Бол (Нидерланды) — 52,03.

Скейтбординг. Женщины. Парк

1. Сакура Ёсодзуми (Япония) — 60,09.

2. Кокона Хираки (Япония) — 59,04.

3. Скай Браун (Великобритания) — 56,47.

Бокс. Мужчины. До 81 кг

1. Арлен Лопес (Куба).

2. Бенджамин Уиттакер (Великобритания).

3. Имам Хатаев (Россия) и Лорен Альфонсо Домингос (Азербайджан).

Парусный спорт. Мужчины. 470

1. Австралия.

2. Швеция.

3. Испания.



Парусный спорт. Женщины. 470

1. Великобритания.

2. Польша.

3. Франция.



Велоспорт. Трек. Мужчины. Командная гонка преследования

1. Италия.

2. Дания.

3. Австралия.

Греко-римская борьба. Мужчины. До 67 кг

1. Мохаммадреза Джераи (Иран).

2. Парвиз Насибов (Украина).

3. Мохамед Ибрахим Эль-Сайед (Египет) и Франк Штеблер (Германия).

Лёгкая атлетика. Женщины. 3000 м стипль-чез

1. Перут Чемутай (Уганда) — 9.01,45.

2. Кортни Фрерихс (США) — 9.04,79.

3. Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) — 9.05,39.

Греко-римская борьба. Мужчины. До 87 кг

1. Жан Беленюк (Украина).

2. Виктор Лоринц (Венгрия).

3. Денис Максимилиан Кудла (Германия) и Зураби Датунашвили (Сербия).

Синхронное плавание. Дуэты

1. Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина (Россия) — 195,9079.

2. Сюэчэнь Хуан / Веньянь Сунь (Китай) — 192,4499.

3. Марта Федина / Анастасия Савчук (Украина) — 189,4620.

Лёгкая атлетика. Мужчины. Метание молота

1. Войцех Новицкий (Польша) — 82,52.

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 81,58.

3. Павел Файдек (Польша) — 81,53.

Лёгкая атлетика. Мужчины. 800 м

1. Эммануэль Кипкуруи Корир (Кения) — 1.45,06.

2. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) — 1.45,23.

3. Патрик Добек (Польша) — 1.45,39.

Вольная борьба. Женщины. До 62 кг

1. Юкако Каваи (Япония).

2. Айсулуу Тыныбекова (Киргизия).

3. Ирина Коляденко (Украина) и Тайбе Мустафа Юсейн (Болгария).

Тяжёлая атлетика. Мужчины. Свыше 109 кг

1. Лаша Талахадзе (Грузия) — 488 кг (223 + 265) — три мировых рекорда.

2. Али Давуди (Иран) — 441 (200 + 241).

3. Ман Асаад (Сирия) — 424 (190 + 234).

Лёгкая атлетика. Мужчины. 200 м

1. Андре Де Грасс (Канада) — 19,62.

2. Кеннет Беднарек (США) — 19,68.

3. Ноа Лайлз (США) — 19,74.

Конный спорт. Конкур. Индивидуальное первенство

1. Бен Махер (Великобритания) — 37,85.

2. Педер Фредриксон (Швеция) — 38,02.

3. Майкел ван дер Флютен (Нидерланды) — 38,90.

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