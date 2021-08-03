Олимпийский чемпион по тхэквондо Ларин получит от правительства Карелии 2 млн рублей

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит от правительства Карелии государственную стипендию в размере 2 млн рублей. Спортсмена также представят к высшей награде республики.

«В качестве государственной стипендии за победу на Олимпиаде Владислав Ларин получит 2 млн рублей, его тренер Сергей Петров — 1 млн рублей. Стипендию в размере 500 тысяч рублей получит ещё один член олимпийской сборной Антон Котков», — приводит слова представителя правительства Карелии ТАСС.

Кроме того, спортсмены и их тренер получили финансовое поощрение от федерального училища олимпийского резерва в Кондопоге, где учатся оба участника Игр. Директор училища Александр Воронов вручил сегодня сертификаты номиналом по 500 тысяч рублей Ларину и Петрову, а также 100 тысяч рублей — олимпийцу Коткову, который на соревнованиях был дублёром другого олимпийского чемпиона Токио Максима Храмцова, а также выступил в составе смешанной команды по тхэквондо на командном турнире.

Помимо денежного вознаграждения, Ларина и Петрова представили к высшей государственной награде Карелии — ордену «Сампо».

Власти наградят почётным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия» также родителей Владислава Ларина — Ольгу и Владимира. Торжественная церемония вручения намечена на 5 августа.