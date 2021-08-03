Вратарь сборной России по гандболу: не вижу смысла тратить эмоции из-за слов хейтеров

Анна Седойкина, вратарь сборной России по гандболу, рассказала, как отнеслась к резкой критике команды после разгромного поражения шведкам (24:36) на групповом этапе Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония).

«Не могу ответить за всех, но лично я стараюсь вообще не тратить время на изучение того, что думают другие. Не вижу ни малейшего смысла расходовать эмоции на переживания из-за слов хейтеров. Я лучше это время потрачу на подготовку к следующему матчу. Мы тогда собрались командой, друг с другом поговорили, всё обсудили и пошли дальше. Со стороны же видно было, что мы заиграли иначе? Как мы этого добились, останется внутри команды», — сказала Седойкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Также Седойкина ответила, что думает по поводу резких слов президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергея Шишкарёва в адрес главного тренера Алексея Алексеева.

«Краем уха что-то. Услышала и забыла. Это вообще не моё дело. Вы что, думаете, нам больше делать нечего, как разговоры обсуждать? Да и тренеры стараются нас от подобных вещей ограждать, всё берут на себя», — ответила Седойкина.