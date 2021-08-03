Дюплантис о своём золоте: я правда рад, что всё закончилось

Обладатель мирового рекорда, шведский легкоатлет Арман Дюплантис, завоевавший золотую медаль в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио (Япония) прокомментировал своё выступление и рассказал о давлении, которое он ощущал ещё до начала турнира.
«Я просто испытываю облегчение. Я чувствую, что теперь могу дышать спокойно. Мне действительно понравилось прыгать здесь. Особенно после прохождения 5,70 м и 5,87 м, потому что после долгого перерыва я сильно нервничал.
Выступать в качестве фаворита, когда всё давит на тебя, очень сложно. Теперь я просто могу расслабиться и наслаждаться моментом, потому что я это сделал. Теперь я олимпийский чемпион.
Неделю или две назад я начал чувствовать сильное давление. Когда у нас был тренировочный лагерь, было несколько ночей, когда я не мог уснуть, хотя обычно я очень хорошо сплю перед соревнованиями. В последнюю ночь перед финалом, например, мне действительно удалось хорошо поспать.
Мне очень запомнится эта Олимпиада и весь тот опыт, что я получил, но я правда рад, что всё закончилось.
Я не помню саму попытку, когда прыгал на мировой рекорд. Я просто знаю, что когда я вставал на разбег, то подумал: «Это мировой рекорд, вот он прямо здесь». Я действительно понимал, что мог войти в историю, но мне не повезло. Говорят, что не хватило чуть-чуть. Если я посмотрю повтор, то это, наверное, разобьёт мне сердце», — сказал после финала Дюплантис.
- 3 августа 2021
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