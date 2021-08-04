Российские «пляжники» Лешуков и Семёнов проиграли норвежцам в четвертьфинале Олимпиады
Поделиться
Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале российский дуэт уступил норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 19:21).
Напомним, В 1/8 финала Лешуков и Семёнов обыграли чилийский дуэт Марко Гримальт / Эстебан Гримальт со счётом 2:0 (21:16, 21:16).
На групповом этапе россияне победили пары Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания), Кристофер Макхью / Дамьен Шуман (Австралия), Андерс Мол / Кристиан Сёрум (Норвегия) и вышли в плей-офф с первого места.
На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 52 медали, из которых 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.
Комментарии
- 4 августа 2021
-
04:02
-
03:53
-
03:41
-
03:19
-
02:45
-
02:28
-
01:52
-
01:33
-
00:58
-
00:39
-
00:28
-
00:14
-
00:02
- 3 августа 2021
-
23:25
-
23:20
-
23:02
-
22:36
-
22:21
-
22:11
-
22:07
-
21:52
-
21:21
-
21:05
-
21:00
-
20:33
-
20:32
-
20:10
-
19:48
-
19:41
-
19:31
-
19:11
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:35
Партнерский контент