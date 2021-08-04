Российские «пляжники» Лешуков и Семёнов проиграли норвежцам в четвертьфинале Олимпиады

Российские «пляжники» Илья Лешуков и Константин Семёнов не смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале российский дуэт уступил норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 19:21).

Напомним, В 1/8 финала Лешуков и Семёнов обыграли чилийский дуэт Марко Гримальт / Эстебан Гримальт со счётом 2:0 (21:16, 21:16).

На групповом этапе россияне победили пары Пабло Эррера / Адриан Гавира (Испания), Кристофер Макхью / Дамьен Шуман (Австралия), Андерс Мол / Кристиан Сёрум (Норвегия) и вышли в плей-офф с первого места.

На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 52 медали, из которых 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.