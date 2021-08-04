Россиянка Степанова вышла в четвертьфинал ОИ-2020 в гребле на байдарках на 500 метров

Российская спортсменка Кира Степанова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках на 500 метров.

На стадии квалификации Степанова с результатом 1:55.180 заняла четвёртое место. Первые три спортсменки вышли в полуфинал, остальные — в четвертьфинал. Добавим, ранее в четвертьфинал вышла россиянка Светлана Черниговская.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.