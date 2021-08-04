Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вместо Варшавы вылетела в Вену

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая должна была сегодня, 4 августа, вылететь в Варшаву (Польша), пересела на рейс до Вены (Австрия), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в токийском аэропорту. О причинах смены рейса точных данных пока нет.
По неподтвержденной информации, такое решение было принято сотрудниками польского посольства.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
- 4 августа 2021
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