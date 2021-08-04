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Россиянин Луканцов вышел в полуфинал ОИ-2020 в гребле на байдарках на 200 метров

Российский спортсмен Евгений Луканцов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в гребле на байдарках на 200 метров.

29-летний спортсмен в 1/4 финала показал результат 35.184 и занял второе место. В полуфинал прошли первые два спортсмена.

В другом четвертьфинале Олег Гусев с результатом 35.581 занял третье место и выбыл из соревнований.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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