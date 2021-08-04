Сергей Шубенков — о травме: больной скорее мёртв, чем жив

Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, снявшийся с летних Олимпийских игр в Токио (Япония) из-за травмы, оценил своё состояние.

«Больной скорее мёртв, чем жив. Что почувствовал, когда узнал о травме? Ничего хорошего, это отстой. Разочарование — самое главное, что почувствовал. Всё остальное — это мелочи», — сказал Шубенков на видео, опубликованном в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

Вчера, 3 августа, Шубенков должен был принять участие в третьем квалификационном забеге на дистанции 110 м с барьерами, но не вышел на старт.

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На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград.