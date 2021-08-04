МОК: предметом расследования по делу Кристины Тимановской будут два человека

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс объявил об открытии работы дисциплинарной комиссии по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Комиссия будет расследовать действия двух членов белорусской делегации: представителя команды Артура Шумака и главного тренера легкоатлетической сборной Юрия Моисевича.

«Вчера мы решили начать формальное расследование. Сегодня получили письменный доклад от НОК Беларуси, сейчас он изучается.

МОК определил дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься этим делом. Предметом расследования будут два человека: Артур Шумак и Юрий Моисевич», — цитирует Адамса «Р-Спорт».

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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