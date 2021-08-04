Евгений Трефилов — о победе российских гандболисток над Черногорией: я не понял 1 момент

Первый вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской национальной команды Евгений Трефилов поделился впечатлениями от выхода россиянок в полуфинал Олимпиады в Токио. В четвертьфинале подопечные Алексея Алексеева победили команду Черногории со счётом 32:26.

«Я не понял один момент. Без обид на тренера. У Ани Седойкиной сегодня получилось, надо дорабатывать на тех людях, которые вытягивают. Значит, Аня должна работать, а не давать всем поиграть. Всем поиграть мы можем только на чемпионате России. А здесь уже каждая ошибка может стоить дорого.

Чем я могу помочь? Криком, что ли? Если я говорю «стойте», а они бросают, — это я помог? Там счёт был четыре мяча мы вели, 25 минут, качели пошли», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».

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