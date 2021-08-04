Евгений Трефилов — о победе российских гандболисток над Черногорией: я не понял 1 момент

Первый вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской национальной команды Евгений Трефилов поделился впечатлениями от выхода россиянок в полуфинал Олимпиады в Токио. В четвертьфинале подопечные Алексея Алексеева победили команду Черногории со счётом 32:26.
«Я не понял один момент. Без обид на тренера. У Ани Седойкиной сегодня получилось, надо дорабатывать на тех людях, которые вытягивают. Значит, Аня должна работать, а не давать всем поиграть. Всем поиграть мы можем только на чемпионате России. А здесь уже каждая ошибка может стоить дорого.
Чем я могу помочь? Криком, что ли? Если я говорю «стойте», а они бросают, — это я помог? Там счёт был четыре мяча мы вели, 25 минут, качели пошли», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
- 4 августа 2021
-
08:38
-
08:34
-
08:34
-
08:32
-
08:18
-
08:14
-
08:06
-
07:56
-
07:45
-
07:33
-
07:30
-
07:18
-
07:13
-
07:09
-
06:58
-
06:51
-
06:49
-
06:41
-
06:33
-
06:28
-
06:22
-
06:10
-
06:04
-
06:00
-
05:54
-
05:51
-
05:46
-
05:36
-
05:31
-
05:28
-
05:23
-
05:23
-
05:16
-
05:07
-
05:06