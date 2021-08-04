Чемпионка ОИ Чигирёва: медведи в Америке плачут, что их запретили на купальниках России

Олимпийская чемпионка 2016 года в групповых соревнованиях синхронисток, россиянка Влада Чигирёва прокомментировала ситуацию с запретом на изображение медведя на купальниках сборной России на Олимпиаде-2020 в Токио. Российским синхронисткам запретили выступать с изображением медведя на купальниках, так как он прочно ассоциируется с Россией, и его заменили на изображение балалайки.
«Проблемы начались чуть больше чем за месяц до Олимпийских игр. Когда были уже сшиты купальники с изображением медведя, организаторы запретили их использовать как прямую ассоциацию с нашей страной (медведи в Канаде, Америке и других странах сейчас плачут в сторонке от такого заявления). А также хоть музыку и разрешили использовать, но только с условием, что везде, где звучит в музыке название нашей страны, его нужно перекрыть», — написала Чигирёва в своём «инстаграме».
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- 4 августа 2021
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