The Guardian: миссис Тимановская точно станет потерей для спорта Беларуси

Британская газета The Guardian опубликовала материал, посвящённый ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая стала участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Спорт, как и другие аспекты белорусской жизни, сейчас поражён паранойей. 24-летняя миссис Тимановская, которая в понедельник получила гуманитарную визу Польши, точно станет спортивной потерей для своей страны. Она также станет частью определяющего нынешнюю эпоху бегства людей из Беларуси Лукашенко, из-за чего трудно с оптимизмом смотреть в будущее», — отмечается в материале издания.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
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