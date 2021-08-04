Единственная российская каратистка на ОИ-2020 снялась с Игр из-за коронавируса

Российская каратистка Анна Чернышёва, единственная представительница страны в данном виде программы Олимпиады-2020 в Токио, не выступит на Играх из-за коронавируса. Об этом сообщается в «инстаграме» Федерации карате России.
«Очень грустная новость пришла из Японии: наша каратистка Анна Чернышёва не сможет выступить на Олимпиаде! Её обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест…
Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать всей федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждём тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами!» — отмечается в сообщении организации.
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- 4 августа 2021
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