В семье Симоны Байлз случилась трагедия во время ОИ-2020
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В семье четырёхкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз случилась трагедия во время Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). У американской спортсменки умерла тётя, сестра её отца. Об этом сообщает издание People, ссылаясь на слова тренера Байлз.
Напомним, Симона Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпиаде после выступления в опорном прыжке. Позднее американская гимнастка отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и в опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.
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