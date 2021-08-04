Гандболистки России прыгали после выхода в полуфинал, Трефилов болел с трибун. Фото победы

4 августа в Токио на стадионе «Ёёги Нешнл» в четвертьфинале гандбольного турнира на Олимпийских играх — 2020 женская сборная России одержала победу над национальной командой Черногории и вышла в полуфинал. Встреча завершилась со счётом 32:26.
За выход в финал сборная России сразится с командой Норвегии. Полуфиналы состоятся 6 августа.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-21-16). Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Лучшие кадры с матча Черногория — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 4 августа 2021
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