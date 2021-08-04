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«Пляжник» Илья Лешуков: я почти притронулся к своей маленькой заветной мечте

«Пляжник» Илья Лешуков: я почти притронулся к своей маленькой заветной мечте
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Российский «пляжник» Илья Лешуков поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх в Токио. В четвертьфинале он в дуэте с Константином Семёновым проиграл норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счётом 0:2 (17:21, 19:21).

«Я почти притронулся к своей маленькой заветной мечте — званию олимпийского чемпиона. Познал на вкус сладость этих олимпийских побед, этого внимания. Но также познал и горечь поражения в самой неподходящей стадии, когда ты находишься в одном шаге от медали и славы. Вот и подошла к концу наша остановка здесь длиною не в 4-5 лет, как многие думают, а во всю спортивную карьеру. Но это точно не конечная», — сказал Лешуков на видео, опубликованном в телеграм-канале ОКР.

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