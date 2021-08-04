Дарья Клишина опубликовала прощальный пост об Олимпиаде-2020 в Токио

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Спортсменка не сумела пройти квалификацию Игр-2020. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

«Олимпийские игры, которые мы все так долго ждали, состоялись. Спасибо Японии, что, несмотря на все проблемы, они справились и сделали настоящий праздник. Благодаря большим усилиям людей спорт в очередной раз сыграл важную роль в преодолении глобальной проблемы, и это главное достижение всего спортивного сообщества.

Очень рада за всех наших спортсменов, которые завоевали здесь медали, за их тренеров, родных и близких. А также за всех участников Олимпийских игр, ведь стать частью этого большого события — это незабываемо и очень здорово.

Пока, Токио», — написала Клишина в своём «инстаграме».

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