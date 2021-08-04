Главный врач сборной России: у Шубенкова достаточно тяжёлая травма

Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский прокомментировал новость о травме чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, из-за которой тот снялся с соревнований в беге на 110 м с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио. Вчера, 3 августа, Сергей Шубенков не вышел на старт предварительных забегов из-за надрыва ахиллова сухожилия.

«Он ежедневно приходит, получает комплекс противоотёчной и противовоспалительной терапии. Травма достаточно тяжёлая.

По возвращении в Россию будет проведено тщательное дообследование спортсмена, после которого будет принято решение о тактике лечения», — приводит слова специалиста ТАСС.

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