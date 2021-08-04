Главный врач сборной России: у Шубенкова достаточно тяжёлая травма
Поделиться
Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский прокомментировал новость о травме чемпиона мира 2015 года Сергея Шубенкова, из-за которой тот снялся с соревнований в беге на 110 м с барьерами на Олимпиаде-2020 в Токио. Вчера, 3 августа, Сергей Шубенков не вышел на старт предварительных забегов из-за надрыва ахиллова сухожилия.
«Он ежедневно приходит, получает комплекс противоотёчной и противовоспалительной терапии. Травма достаточно тяжёлая.
По возвращении в Россию будет проведено тщательное дообследование спортсмена, после которого будет принято решение о тактике лечения», — приводит слова специалиста ТАСС.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.
Комментарии
- 4 августа 2021
-
11:41
-
11:34
-
11:26
-
11:21
-
11:16
-
10:54
-
10:51
-
10:47
-
10:44
-
10:38
-
10:37
-
10:26
-
10:18
-
09:55
-
09:53
-
09:41
-
09:37
-
09:13
-
09:08
-
08:53
-
08:43
-
08:38
-
08:34
-
08:34
-
08:32
-
08:18
-
08:14
-
08:06
-
07:56
-
07:45
-
07:33
-
07:30
-
07:18
-
07:13
-
07:09
Партнерский контент