Главный тренер сборной России по волейболу назвал главную задачу перед полуфиналом ОИ-2020

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо рассказал о подготовке подопечных к полуфинальному матчу с командой Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Матч Россия — Бразилия состоится завтра, 5 августа.

«Сейчас мы выдохнем и чуть-чуть наберём сил, в том числе эмоциональных. Надо дать немножко всем ментально перезагрузиться — и начинать подготовку к матчу с Бразилией.

Мы спокойно движемся дальше. Да, это полуфинал Олимпиады, и ставки высоки. Но наша главная задача сейчас — думать о том, как лучшим образом провести этот матч. Не сомневаюсь, будет очень крутая игра. И, конечно, необычайно сложная. Но на такой стадии Игр, за шаг до финала, иначе быть не может по определению», — приводятся слова Саммельвуо на сайте волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург).

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