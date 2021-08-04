Отстранённый от Олимпиады-2020 украинский легкоатлет заявил об абсурдности ситуации

Украинский легкоатлет Назар Коваленко, выступающий в спортивной ходьбе, прокомментировал недопуск на Олимпийские игры — 2020 в Токио. Причиной недопуска стало несоблюдение пункта 15 Антидопинговых правил, согласно которому спортсмен должен пройти три допинг-теста во внесоревновательный период, проводимых с интервалом не менее трёх недель в течение 10 месяцев.

«Сегодня у меня забрали моё право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх. Ситуация абсурдная и несправедливая во всех отношениях.

Что в 2020-м, что в 2021 году у меня было сдано как минимум по 5 допинг-тестов. А в 2021 году их 6 (3 соревновательных и 3 внесоревновательных). Но Athletic Integrity Unit принял решение меня не допустить только потому, что я не успел сдать внесоревновательную пробу в 63-дневный период, а сдал в короткое время. Но как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это всё закрытая информация? Как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если я попал на ОИ-2020 за 60 дней до своего старта?

Я боролся, я сделал всё, и команда юристов за два дня подготовила заявление, почти 150 страниц с фактами, доказательствами, кучей документов о моей невиновности. Но суд CAS принял решение о недопуске к старту. Я являюсь членом делегации, а не дисквалифицированным, у меня не обнаружен допинг, я заслужил представлять Украину в честной борьбе, но чинуши с AIU и CAS не захотели признать себя виновными и создавать прецедент, а решили принять своё убийственное решение.

Официально заявляю, что я готовлюсь на Олимпийские игры в Париж-2024. Там я и завершу свою карьеру атлета», — написал спортсмен в своём «фейсбуке».

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