Российская скалолазка Юлия Каплина сорвала попытку и расплакалась на ОИ-2020

Российская скалолазка Юлия Каплина расплакалась на Олимпиаде-2020 в Токио, после того как не смогла завершить вторую попытку в лазании на скорость, первом виде многоборья.

В первой попытке Каплина показала результат 7,65 секунды, а во второй судьи засчитали ей падение, после того как она в решающий момент не смогла дотянуться до кнопки, фиксирующей результат, и сорвалась. Осознав это, спортсменка расплакалась.

Результата 7,65 секунды, показанного в первой попытке, хватило для пятого места. Первое место в квалификации заняла полька Александра Мирослав (6,97 секунды).

Квалификационные соревнования в дисциплинах боулдеринг и лид также пройдут сегодня, 4 августа.

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